Corée du Nord : l'aîné de Kim Jong-un assassiné en Malaisie

Kim Jong-nam était pressenti comme héritier de la Corée du Nord, avant de tomber en disgrâce. Après s’être fait prendre à l’aéroport de Tokyo avec de faux passeports dominicains pour se rendre à Disneyland, il s'était exilé à Macao en 2003.





Agé de 45 ans, l'homme n’hésitait pas à exprimer librement ses opinions, en critiquant le pouvoir. Chose suffisamment rare et étonnante pour un Nord-Coréen, de surcroît lorsqu’il s’agit du fils aîné du défunt Kim Jong-il. Dans un livre paru en 2012, Mon père Kim Jong-il et moi, il écrivait : "La Corée du Nord est très instable. Sans réforme, l’économie va s’effondrer et si la succession échoue, l’armée prendre le pouvoir".