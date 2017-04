Corée du Nord : l'énigmatique "grand événement" de Kim Jong-Un était en fait... une inauguration d'avenue

"Préparez vous à un grand événement" : voilà comment les autorités nord-coréennes ont présenté aux quelques 200 journalistes actuellement en visite à Pyongyang ce qui, selon les reporters présents sur place, n'était en fait qu'une inauguration d'une nouvelle avenue et un complexe de gratte-ciel de la capitale baptisés "Ryomyong street". Un vaste projet immobilier voulu par Kim Jung-Un. Les officiels du régime n'ayant fait aucun commentaire préalable, les spéculations étaient allées bon train dans un contexte de regain de tension entre la Corée du Nord et les Etats-Unis, sur la question du programme nucléaire et balistique de la dictature.