Le "chien fou" du Pentagone promet "d'écraser" la Corée du Nord en cas d'attaque

Une attaque nucléaire nord-coréenne contre les Etats-Unis ou ses alliés entraînerait une réponse "efficace et écrasante", a averti ce vendredi le secrétaire américain à la Défense James "Mad Dog" ("chien fou", ndlr) Mattis, en visite à Séoul. Le chef du Pentagone est le premier responsable de l'administration Trump à partir en voyage officiel à l'étranger.





Arrivé ce jeudi en Corée du Sud, il poursuivra ce vendredi au Japon une tournée destinée à rassurer les alliés clés des Etats-Unis quant à l'engagement de Washington en matière de sécurité à leurs côtés. Et pour cause : la Corée du Nord a réalisé en 2016 deux essais nucléaires et des dizaines de tests de missiles.