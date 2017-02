Corée du Nord : le corps de Kim Jong-Nam va rentrer au pays

Un premier geste après la mort de Kim Jong-Nam. A la demande de Pyongyang, le corps du demi-frère disgrâcié de Kim Jong-Un va être rapatrié dans son pays d'origine, a annoncé le vice-Premier ministre de Malaisie ce jeudi, trois jours après l'assassinat du quadragénaire à l'aéroport de Kuala Lampur, lundi 13 février.. Un geste fait pour "honorer les relations bilatérales avec tout pays étranger", a déclaré le vice-Premier ministre malaisien, qui semble tenir à rester neutre sur l'affaire.





La manoeuvre n'est toutefois pas anodine, alors que la Corée du Sud pèse de tout son poids pour accuser le régime nord-coréen d'être derrière l'assassinat du fils en exil de Kim Jong-Il. Elle intervient en tout cas après l'annonce de l'arrestation d'une deuxième suspecte, détentrice d'un passeport indonésien, ce jeudi, et au lendemain de l'arrestation d'une première, sur qui on a retrouvé un passeport vietnamien, et qui doit être présentée devant un tribunal ce jeudi. Ces deux dernières auraient attaqué Kim Jong-Nam avec un liquide non identifié, jeté au visage.