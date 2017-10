"Le doigt sur la gâchette", Kim Jong-Un vise (encore) l'île américaine de Guam

"Désolé, mais il n'y a qu'une seule chose qui marchera avec la Corée du Nord", avait lancé un Donald Trump se voulant menaçant la semaine dernière. Ce à quoi le chef de la diplomatie nord-coréenne a répondu jeudi : "Il nous faut lui répondre non pas avec des mots mais avec un déluge de feu."





Quels actes concrets, justement, se cachent derrière ces déclarations guerrières ? L’incertitude continue de planer mais, ce samedi, on en sait d'ores et déjà un peu plus : selon un journal nord-coréen citant une source gouvernementale, Kim Jong Un prépare depuis plusieurs jours un nouveau tir de missiles. De son côté, l’agence centrale de presse nord-coréenne (KCNA) indique que la cible serait l’île de Guam, ce territoire américain situé dans l’ouest de l’océan Pacifique, qui pourrait à nouveau être visée.