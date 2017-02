Corée du Nord : le poison qui a tué Kim Jong-Nam était un neurotoxique plus puissant que le gaz sarin

On en sait plus sur les circonstances de la mort de Kim Jong-Nam. Le demi-frère du dirigeant de la Corée du Nord, victime d’un assassinat le 13 février, est mort à cause d’un agent neurotoxique très puissant, utilisé comme arme chimique.





Le poison utilisé par les assaillants était en effet l'agent neurotoxique VX, une version plus mortelle du gaz sarin, a précisé la police en présentant les résultats d'une analyse toxicologique préliminaire. Des traces de VX ont été retrouvées dans des échantillons prélevés sur le visage et les yeux de Kim Jong-Nam. Les enquêteurs malaisiens vont essayer de déterminer d'où provenait cet agent chimique mortel, a déclaré le chef de la police nationale, Khalid Abu Bakak. "Nous allons chercher comment il est entré dans le pays. Le produit chimique est illégal. C'est une arme chimique", a-t-il souligné.