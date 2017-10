Corée du Nord : le régime de Kim Jong-Un promet un "désastre" à l’Australie

Kim Jong Un s'est trouvé un nouvel adversaire. Et ce pourrait être "un désastre" : voilà ce qu’a promis à l’Australie l’agence de presse KCNA, canal officiel de communication de la Corée du Nord, si le pays continuait à soutenir les manœuvres militaires américaines et sud-coréennes contre le régime de Kim Jong-Un. Une menace lancée samedi dans les formes les plus habituelles de la rhétorique martiale nord-coréenne. "Dernièrement, l'Australie montre des mouvements dangereux rejoignant avec zèle les provocations politiques et militaires frénétiques des États-Unis contre la République populaire et démocratique de Corée", dit ainsi le communiqué.





Les autorités australiennes n’ont pas tardé à réagir. "L'Australie n'est pas une cible prioritaire et la Corée du Nord a déjà proféré de telles menaces", a désamorcé la ministre des Affaires étrangères, Julie Bishop, appelant à poursuivre les efforts diplomatiques pour apaiser la situation. "Ces menaces ne font que renforcer notre détermination à trouver une solution pacifique aux tensions croissantes sur la péninsule coréenne, entièrement causées par le comportement illégal, menaçant et provocateur de la Corée du Nord."