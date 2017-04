Corée du Nord : le retour de la menace atomique

Sur ce point, M. Kim m’a assuré que le programme était bien avancé : la Corée du Nord a réussi à "miniaturiser" (il a cherché l’expression en français pendant quelques secondes) les charges qui peuvent être montées sur des vecteurs balistiques. Ces missiles ne sont pas tous au point comme le prouve la tentative ratée du dimanche 16 avril mais leur optimisation n’est qu’une question de temps.





En réalité, le pari des dirigeants de Pyongyang est d’atteindre le plus vite possible un stade de dissuasion nucléaire qui interdirait par la suite toute attaque de leurs ennemis. Et éloignerait l’obligation fatale pour eux d’ouvrir le feu, garantie en retour de destruction immédiate et complète évidemment. Cet équilibre de la terreur, hérité du siècle dernier, est un pari risqué. Rien ne dit que les Américains n’ont pas déjà décidé de l’interrompre à très brève échéance en détruisant tout ce qui ressemble à un pas de tir ou une centrifugeuse (les israéliens ont depuis longtemps la même tentation avec l’Iran).





Mais le bluff fait parti de la drôle de guerre des communiqués que se livrent les différents acteurs de ce jeu dangereux. Reste à espérer que dans aucun des camps en présence ne se trouve de Docteur Folamour capable de précipiter sur un malentendu la sous-région dans une guerre apocalyptique.