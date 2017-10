Assassinat de Kim Jong-nam, demi-frère de Kim Jong-un : les deux accusées plaident non coupable

Elles risquent la peine de mort. Suspectées d’avoir assassiné Kim Jong-nam, demi-frère de Kim Jong-un, l'Indonésienne Siti Aisyah et la Vietnamienne Thi Huong se sont exprimées lundi devant la Haut Cour de Shah Alam, en Malaisie. Ce district est localisé à proximité de l'aéroport à la périphérie de Kuala Lumpur, où Kim Jong-Nam avait été agressé le 13 février dernier au VX, cet agent neurotoxique, version hautement mortelle du gaz sarin considérée comme une arme de destruction massive.





Les charges ont été lues d'abord à Aisyah, 25 ans, portant une robe traditionnelle malaise. Après avoir échangé avec son interprète, elle a indiqué aux juges qu'elle plaidait non coupable. La seconde accusée, Huong, 29 ans, a ensuite plaidé non coupable à son tour. Tout au long de l'enquête, elles ont nié avoir voulu commettre un assassinat et répété avoir été trompées, croyant participer à une émission de télévision du style "caméra cachée".