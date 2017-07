Corée du Nord : pour Kim Jong-Un, le missile était un "cadeau" aux "salauds d’Américains"

En plus de ce message - auxquels les Américains et leur président goûteront peu -, Pyongyang a également annoncé que le missile tiré mardi avait la capacité de porter "une grosse tête nucléaire". Il faudra cependant à la Corée du Nord parvenir à miniaturiser cette tête nucléaire pour la monter sur un missile et réussir à la faire entrer dans l’atmosphère sans dommages, avant de constituer une menace palpable pour son ennemi.





Toujours est-il que du côté de Washington, la chose est prise très au sérieux. Selon des experts, l’engin lancé lors du Jour de l’Indépendance avait la capacité d’atteindre l’Alaska. Un danger supplémentaire, qui vient s’ajouter au risque nucléaire que pose déjà Pyongyang et son programme d’armement. "Nous n’accepterons jamais une Corée du Nord disposant de l’arme nucléaire", a d’ailleurs averti Rex Tillerson mardi.