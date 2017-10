Corée du Nord (9/10) - Pourquoi la Chine est-elle le soutien numéro 1 du régime ?

"L'objectif de Pékin est avant tout la stabilité dans la région. Et ce, tout en apparaissant comme une puissance responsable, et donc en luttant contre la prolifération nucléaire et en mettant en scène le respect des sanctions", ajoute Antoine Bondaz. Après le dernier essai nucléaire nord-coréen, début septembre, le gouvernement chinois a ainsi voté et promis d'appliquer les sanctions de l'ONU, en réduisant ses livraisons de pétrole à Pyongyang.





La survie du régime de Pyongyang est-elle finalement possible sans le soutien du grand frère chinois ? Rien n'est moins sûr. Car malgré les sanctions, l'économie de la Corée du Nord flotte encore. En attendant que Pékin cesse de livrer son pétrole, des mesures ont déjà été prises pour interrompre des importations sur le sol chinois de charbon nord-coréen. Sauf que Pyongyang a réussi à réexpédier des cargaisons vers d'autres Etats membres de l'ONU, incluant la Malaisie et le Vietnam et utilisé d'autres pays tiers pour d'autres livraisons, précise un rapport de l'ONU publié en septembre.