Corée du Nord (4/10) : qui sont Kim Jong-Chul et Kim Yo-Jong, le frère et la sœur de Kim Jong-Un ?

Le pouvoir, une affaire de famille en Corée du Nord. Début octobre, Kim Yo-Jong est devenue la femme la plus puissante du pays après que son frère Kim Jong-Un l'a promue au bureau politique du Parti unique. Une consécration qui n'est pas sans rappeler d'autres épisodes de la dynastie Kim, qui règne sans partage dans l'enclave communiste depuis 1948.





Kim Yo-Jong est devenue début octobre membre suppléante du bureau politique du comité central du Parti des travailleurs de Corée, l'instance de prise de décision présidée par son frère. Une promotion guère surprenante : la jeune femme, qui approche la trentaine, s'est montrée à plusieurs reprises au côté de son frère lors d'événements politiques et de "visites d'orientation sur le terrain". Elle joue également un rôle dans le département de la propagande du parti. Un département considéré comme la "voie royal" pour accéder aux plus hautes instances en Corée du Nord, estime Pascal Dayez-Burgeon, agrégé d’histoire et spécialiste des deux Corées : "Sa nomination est dans l'ordre des choses. Elle a d'ailleurs été promue l'an passé au rang de grand colonel."