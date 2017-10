Corée du Nord, Syrie, Etats-Unis... et France : la démocratie bat encore de l'aile à travers le monde

Le rapport indique que ces aspects sont en nets reculs, y compris dans un certain nombre de pays considérés comme "libres", au rang desquels figurent notamment la France, le Brésil, le Danemark, la Pologne, l'Espagne ou les Etats-Unis. La place de l'Hexagone - et dans de nombreuses autres - dans cette liste lui vient des attentats terroristes qu'elle a subis, mais aussi de la réponse sécuritaire qu'elle y a apporté, et la montée de Marine Le Pen et du Front national.





Sur les 195 nations évaluées, 87 (45%) ont été classées libres, 59 (30%) partiellement libres et 49 (25%) non libres. C'est au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie, autant de zones où les dictatures sont frontalières de pays rongés par les guerres civiles, qu'on a comptabilisé les plus mauvaises notes au monde en 2016. Le Soudan du Sud et l'Erythrée sont ainsi suivis de près par des nations comme la Syrie, l'Ouzbékistan et la Corée du Nord. Tout ceci est mis en lumière dans une infographie du Courrier International (qui est partie de cette étude) établie en collaboration avec The New York Times World Review.