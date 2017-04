Corée du Nord : Trump prêt à "prendre en charge" le "problème", les Etats-Unis évaluent leurs options militaires

De nombreux signes laissent penser que le site d'essai nucléaire de Punggye-ri est prêt pour un nouveau test souterrain, selon des experts du site 38 North et selon plusieurs responsables américains cités mercredi par la radio Voice of America (VOA). Selon ces derniers, la Corée du nord aurait "apparemment placé un engin nucléaire dans un tunnel" et pourrait être détoné samedi matin.