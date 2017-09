Corée du Nord : "un conflit armé n'est pas privilégié mais il serait dévastateur pour Pyongyang", dit Donald Trump

Entre la Corée du Nord et les Etats-Unis, rien ne va plus. Ces derniers temps, les relations sont très tendues entre leurs deux dirigeants, qui multiplient les provocations. Lundi 25 septembre, le chef de la diplomatie nord-coréenne, Ri Yong Ho a affirmé à des journalistes new-yorkais que Donald Trump avait "déclaré une guerre" à son pays. "Tous les Etats membres (de l'ONU) et le monde entier devraient clairement se rappeler que ce sont les Etats-Unis qui ont les premiers déclaré la guerre à notre pays" a-t-il déclaré.





"A la lumière de la déclaration de guerre de Trump, toutes les options seront envisagées par le leader suprême de la République populaire démocratique de Corée" aurait déclaré le chef de la diplomatie, d'après les propos retranscris en anglais par son traducteur.





Celui qui participe à l'Assemblée générale annuelle des Nations unies a également affirmé que la Corée du Nord était prête à abattre les bombardiers américains, même s'ils ne franchissaient pas l'espace aérien nord-coréen mais s'en approchaient seulement. "Depuis que les Etats-Unis ont déclaré une guerre à notre pays, nous avons tous les droits de prendre des contre-mesures, y compris le droit d'abattre des bombardiers stratégiques, même s'ils ne se trouvent pas encore dans l'espace aérien de notre pays" a-t-il en effet expliqué. Samedi, des bombardiers américains avaient volé près des côtes nord-coréennes pour envoyer un "message clair" à Pyongyang, selon le Pentagone.