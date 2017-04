Corée du Nord : une nouvelle provocation nucléaire du régime de Kim Jung-Un samedi ?

De quoi susciter l’inquiétude. "Il est possible que le Nord se livre à des provocations plus importantes, comme un essai nucléaire synchronisé avec divers anniversaires", a ainsi déclaré le président sud-coréen par intérim, Hwang Kyo-Ahn, qui a ordonné à l'armée d'intensifier la surveillance de son voisin septentrional et de rester en contact étroit avec les Etats-Unis. Une vigilance à la mesure du malaise et des tensions régnant dans la région.





Et pour cause : si les "gesticulations" nucléaires de la Corée du Nord ne datent pas d’hier, comme nous le rappelait le chercheur Pascal Boniface au moment de la dernière situation de crise, elles n’en demeurent pas moins préoccupantes. Ne serait-ce qu’en raison d’un changement majeur par rapport aux tensions précédentes : l’arrivée de Donald Trump, imprévisible parmi les imprévisibles, aux manettes des Etats-Unis. Bien qu’un conflit armé paraisse improbable selon les experts, l'administration américaine a fait savoir que tout scénario était envisageable, y compris des frappes militaires, comme ce fut récemment le cas en Syrie.