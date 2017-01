Côte d'Ivoire : situation tendue après une mutinerie dans la deuxième ville du pays

A Bouaké, "ce matin encore, on entend les tirs de rafales et à l'arme lourde. Ils ont tiré toute la nuit également", a déclaré le journaliste de l'AFP. Ecoles et commerces sont toujours fermés. Tôt samedi matin, les militaires ont chassé les commerçants qui s'étaient installés au bord des routes. Les mutins ont établi des barrages interdisant l'entrée de la ville et des longues files de véhicules étaient visibles à l'extérieur.





"Depuis que nous avons écouté le ministre à la télévision, nous avons compris qu'il se prépare quelque chose contre nous. S'il veut venir pour négocier, il n'y a pas de problème. Mais s'ils veulent venir pour nous attaquer, nous sommes aussi prêts pour ça. C'est pourquoi nous ne voulons pas voir de commerçants dehors", a expliqué un soldat. Ce samedi, le ministre de la Défense s'est rendu à Bouaké, alors que des tirs retentissent encore.





Dans la capitale économique du pays, Abidjan, des coups de feu ont éclatés dans une caserne, indique Reuters. Et à Man, dans l'Ouest de la Côte d'Ivoire, des coups de feu ont été signalés, sans que l'on sache s'ils sont liés à la révolte de soldats.





Dans les autres villes, la situation est plus calme. Les militaires se sont retirés vendredi soir des rues et aucun tir n'y a été ensuite entendu. Selon des habitants, les rues y étaient calmes ce samedi matin.