Crash aérien : les chœurs de l'Armée Rouge, un symbole russe à travers le monde

C'est un pan entier de la culture russe - ou du moins de sa perception à travers le monde - qui s'est évanoui, tôt dimanche 25 décembre, dans le crash d'un avion Tupolev parti de Russie pour une base militaire russe en Syrie. Dans l'avion militaire qui s'est abîmé dans la mer Noire étaient en effet montés 64 membres de l'Ensemble Alexandrov et son directeur Valéri Khalilov, l'un des célèbres chœurs de l'Armée Rouge, a rapidement confirmé le ministère de la Défense, dont dépend la formation.





Le voyage des chanteurs et musiciens, organisé par le Kremlin, avait pour but d'accompagner le réveillon du Nouvel an des soldats russes basé en Syrie, précisément à Hmeimim, au nord-ouest du pays. Une tradition pour les célèbres choristes, regroupés en deux formations (les seules autorisées à porter le label prestigieux de l'Armée Rouge), l'Ensemble Alexandrov (ministère de la Défense) et l'Ensemble MVD (ministère de l'Intérieur), nées respectivement en 1928 et 1938. Ces deux groupes ont pour mission, de "servir et soutenir leur patrie, remonter le moral des troupes épuisées", comme le relève leur site.