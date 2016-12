Crash d'un avion militaire en Russie: la principale boîte noire retrouvée en mer Noire

En plus de la boîte noire, trois corps ont été retrouvés. Toutefois, le bilan des dépouilles repêchées reste bien en-deçà des passagers et membres d'équipage qui ont péri lors de l'accident. Selon le ministère de la Défense, les recherches se poursuivent pour retrouver la seconde boîte noire, ainsi que les corps des 92 personnes qui se trouvaient à bord : "A ce jour, 12 corps et 156 fragments de corps ont été retrouvés".





Avec la découverte de la boîte noire, l'enquête devrait accélérer, sachant que la piste terroriste a été écartée par les enquêteurs, qui privilégient l'âge de l'appareil ou l'erreur humaine.





Quelles qu'en soient les causes, la catastrophe aérienne laisse tout un pays en deuil. Parmi les victimes figuraient notamment une soixantaine de membres de l'Ensemble Alexandrov, un des célèbres choeurs de l'Armée Rouge, connus pour leurs tournées mondiales. L'appareil transportait également neuf journalistes de la télévision russe et une médecin unanimement reconnue pour son engagement humanitaire, Elizavéta Glinka, surnommée par les Russes "Docteur Liza", qui emportait des médicaments destinés à l'hôpital universitaire de Lattaquié.