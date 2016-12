Crash d'un avion militaire russe : "Pas de signes de survivants"

L'appareil transportait 92 personnes : huit membres d'équipage, des soldats russes et 60 membres de l'Ensemble Alexandrov, l'un des célèbres choeurs de l'Armée Rouge, qui se rendaient en Syrie pour participer aux fêtes du Nouvel an sur une base aérienne. Parmi les passagers figuraient également neuf journalistes et la célèbre humanitaire Elizavéta Glinka, a indiqué le ministère. L'avion avait décollé à 05h40 d'Adler, située au sud de la station balnéaire de Sotchi sur la mer Noire, pour un vol de routine à destination de la base aérienne russe de Hmeimim, près de Lattaquié, dans le nord-ouest de la Syrie, indique le ministère.