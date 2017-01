Crash de la Germanwings : la justice allemande classe l’affaire, Lubitz seul responsable

En somme, l’enquête allemande conclut à la seule et unique responsabilité du copilote Andreas Lubitz, dépressif et suicidaire, qui avait profité de l’absence du commandant de bord dans le poste de pilotage pour s’y enfermer et précipiter l’Airbus A320 de la compagnie allemande contre les montagnes alpines, tuant l’ensemble des passagers et du personnel de bord, soit 150 personnes.





Les investigations de la justice allemande, si elles ont montré que les médecins qui avaient examiné Andreas Lubitz le savaient en état de souffrances psychiques, son état n’a pas été diagnostiqué comme "cliniquement dépressif", a commenté Christoph Kumpa. La justice allemande a ainsi estimé qu’aucune négligence n’avait été commise de la part des médecins qui ont suivi le pilote.