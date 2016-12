Crash en mer Noire : en deuil, la Russie cherche à comprendre les raisons de la catastrophe

L'appareil, qui devait se rendre en Syrie, était exploité depuis 33 ans et comptait près de 7000 heures de vol. Il avait été réparé pour la dernière fois en décembre 2014 et révisé en septembre dernier, a fait savoir le ministère de la Défense. Était-il alors trop vieux pour voler ? Rien n’est moins sûr, même si nombre d’experts et commentateurs interrogés par les médias russes évoquaient dès dimanche un problème lié à l’âge.





Seule l’analyse des boîtes noires devrait permettre de confirmer ou non cette hypothèse. Une gigantesque opération de recherche, élargie jusqu’à six kilomètres au large des côtes russes, était ainsi toujours en cours lundi à la mi-journée pour retrouver les enregistreurs de vols ainsi que les débris de l’aéronef et les corps des victimes. Au total, plus de 3.500 personnes, dont au moins 150 plongeurs, 39 bateaux, ainsi que cinq hélicoptères et des drones participaient aux investigations.





Jusqu’à présent, plus de 150 fragments et morceaux de l'avion - les médias russes ont brièvement évoqué la découverte du "fuselage" ce lundi mais sans plus de précisions depuis - ont été retrouvés. Tout comme onze corps, dont dix de ont été transférés à Moscou où ils doivent être identifiés.