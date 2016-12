Crash en mer Noire : la deuxième boite noire retrouvée

Selon l'armée toujours, 15 corps et plus de 200 "fragments de corps des victimes" ont été retrouvés, la plupart ayant déjà été transférés à Moscou pour être identifiés. Les avions comportent en général deux boîtes noires, l'une enregistrant les paramètres techniques du vol (Flight Data Recorder, FDR) et l'autre les échanges vocaux (Cockpit Voice Recorder). La première avait été retrouvée mardi matin "dans un état satisfaisant" par les équipes de recherche qui sondent la zone du crash jour et nuit. Selon plusieurs médias russes, les résultats préliminaires orienteraient les enquêteurs vers un dysfonctionnement des volets des ailes comme possible explication du crash.





Pour rappel, le Tupolev avait disparu des écrans-radars à peine deux minutes après son décollage de l'aéroport de Sotchi, en Russie, alors qu'il se rendait sur la base aérienne de Hmeimim, dans le nord-ouest de la Syrie. La piste terroriste avait rapidement été écartée. La disparition des 64 membres des Chœurs de l'Armée rouge a suscité une vive émotion. Ils devaient célébrer le Nouvel an avec les soldats russes stationnés en Syrie depuis septembre 2015 en soutien à l'armée de Bachar al-Assad.