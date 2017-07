Crise au Venezuela : Trump menace Maduro de sanctions

La crise persiste au Venezuela contre le président Nicolas Maduro. Ce dernier, dont le mandat prend fin début 2019, veut la création d'une assemblée constituante dont l'élection est prévue le 30 juillet. Chargée de rédiger une nouvelle Constitution, cette Assemblée pourrait abroger la législature actuelle où l'opposition est majoritaire.





Aussi, dimanche, l'opposition a tenu un référendum contre ce projet. Un quart des Venezueliens (soit un peu plus de 7 millions) y ont participé. Et ce vote n'a pas laissé Donald Trump de marbre. "Hier, le peuple vénézuélien a signifié clairement une nouvelle fois qu'il défendait la démocratie, la liberté et l'Etat de droit. Pourtant leurs actions fortes et courageuses continuent d'être ignorées par un mauvais dirigeant qui rêve de devenir dictateur", a déclaré ce lundi le président américain dans un communiqué.





Et d'ajouter : "Les Etats-Unis n'assisteront pas sans réagir à l'effondrement du Venezuela. Si le régime de Maduro impose son Assemblée constituante le 30 juillet, les Etats-Unis prendront des actions économiques fortes et rapides."