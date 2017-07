Crise diplomatique avec le Qatar : "toute escalade militaire pourrait être coûteuse pour le Golfe"

Depuis le 5 juin dernier, le royaume saoudien et plusieurs de ses voisins, dont le Barhein, les Emirats arabes unis et l’Egypte imposent un blocus territorial et aérien au Qatar. L'Arabie reproche notamment à l'émirat ses liens avec l'Iran et l'accuse de financer des groupes djihadistes en Syrie dont Daech, Al-Qaïda et d’autres organisations comme les Frères musulmans.