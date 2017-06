Crise du Golfe : des milliers de chameaux "rapatriés" au Qatar

Le troupeau de Braik Al-Murri s'est quant à lui retrouvé de part et d'autre de la frontière, dorénavant fermée. "J'en encore (des chameaux) en Arabie Saoudite", regrette-t-il. D'autres sont morts en route. Et pourtant, "certains valent très cher, entre 50 et 70 000 euros". Il reproche notamment aux autorités saoudiennes de ne pas avoir préparé ce rapatriement : "Ils ne nous ont même pas aidés", souffle-t-il. "Ils ont juste fermé la frontière entre nous et les chameaux et ne nous ont pas laissé la traverser pour les chercher".





Ce lundi, le Qatar a envoyé un convoi d'eau et d'herbe au niveau de la frontière pour accueillir les troupeaux. Ce n'est que le lendemain qu'un accord a été trouvé avec les gardes-frontières. Les éleveurs ont finalement été autorisés à entrer sur le territoire saoudien pour récupèrer leurs chameaux manquant à l'appel.