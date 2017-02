Sur la route vers l'Europe, 3/4 des jeunes migrants sont victimes de violences, déplore l'Unicef

"Pour les milliers de femmes et d'enfants migrants incarcérés, ce sont des lieux d'infamie où les gens sont retenus pendant des mois", déplore l'Unicef, qui a interrogé au total 133 migrants. Dans les camps, "ils nous traitent comme de la volaille. Ils nous frappent et ne nous donnent rien de bon à boire ni à manger", explique Jon, un jeune Nigérian de 14 ans qui a fui les violences des djihadistes de Boko Haram. "Beaucoup de gens meurent ici. On meurt de maladie, on meurt de froid."





Face à cette situation dramatique, la directrice régionale et coordinatrice spéciale de l'Unicef pour la crise migratoire, Afshan Khan, en appelle à la communauté internationale pour prendre des mesures "plus fortes pour protéger les enfants". L'Unicef préconise un renforcement de la coopération entre les Etats doit être renforcé afin notamment de faciliter le regroupement familial. En outre, elle demande à la Libye de mettre un terme à la détention d’enfants dans le cadre de ces contrôles migratoires.