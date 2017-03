Erdogan accuse les Pays-Bas d'être responsables du massacre de Srebrenica

Une tragédie qui avait soulevé de nombreux débats sur la responsabilité des Pays-Bas dans ce massacre. En 2002, une enquête avait entraîné la démission du gouvernement néerlandais. En septembre 2013, après un jugement d'un tribunal néerlandais, le pays était devenu le premier Etat au monde tenu pour responsable des actes de ses soldats sous mandat de l'ONU. Un an plus tard, le tribunal de La Haye avait finalement déclaré l'état néerlandais civilement responsable de la mort de plus de 300 hommes et garçons musulmans.





Sur la chaîne RTL Nieuws, le Premier ministre néerlandais Mark Rutte a qualifié mardi de "falsification nauséabonde de l'Histoire" cette sortie d'Erdogan. "Le ton d'Erdogan est devenu encore plus hystérique. C'est inhabituel et inacceptable".