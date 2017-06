Cyberattaque NotPetya : et si le but des hackers n'était pas de s'enrichir, mais uniquement de détruire ?

300 dollars. C'est, entre autres, cette modeste somme qui amène des spécialistes à s'interroger sur le but premier de la cyberattaque mondiale au ransomware, qui a démarré mardi en Ukraine et en Russie, touchant des milliers d'ordinateurs. Parfois appelé Petya, NotPetya ou GoldenEye, ce nouveau logiciel malveillant empêche l'utilisateur d'un ordinateur fonctionnant sous Windows, le système d'exploitation de Microsoft, d'accéder à ses fichiers et documents, et réclame le paiement d'un montant d'argent, en général en bitcoins, une monnaie virtuelle, pour rétablir cet accès. Mais ce qui a été demandé par les hackers ces derniers jours trahit selon certains un outil de destruction camouflé.





Pour Catalin Cosoi, expert de la société spécialisée BitDefender, les auteurs "ne voulaient pas gagner de l'argent mais détruire des données", soulignant que l'attaque avait commencé par des "infrastructures critiques en Ukraine" avant de toucher les entreprises. "Il y avait d'autres moyens de mener cette attaque de manière à gagner plein plus d'argent, de manière plus facile et bien plus efficace", a-t-il expliqué à l'AFP.





A titre de comparaison, NotPetya aurait ainsi rapporté à ses auteurs moins de 10.000 dollars ces dernières heures, contre 40.000 dollars en trois jours lorsque Wannacry avait déferlé en mai dernier.