Cyberattaque : un logiciel malveillant russe découvert dans un ordinateur américain

"Nous avons pris aussitôt des mesures pour isoler l'ordinateur portable et avons alerté les autorités fédérales au sujet de la découverte", a dit l’entreprise BED, compagnie qui distribue l'électricité à Burlington dans le Vermont. "Notre équipe coopère avec les autorités fédérales pour remonter la piste de ce programme malveillant et empêcher toute autre tentative visant à s'introduire dans les ordinateurs du réseau électrique. Nous avons informé les autorités de l'Etat et coopérerons pleinement à l'enquête", a-t-elle ajouté.