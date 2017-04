Cyberguerre : l'Allemagne se dote d'une cyber-armée de hackers d'élite, une première dans l'Otan

"Avec la mise en réseau et les évolutions technologiques de nos forces armées, nous sommes devenus vulnérables face à cette nouvelle menace, explique Ursula Von Der Leyen, qui a présenté le dispositif cette semaine. Nos systèmes sont visés en permanence par des cyber-attaques, quelles que soient les situations de crise, de conflit ou de guerre auxquelles nous sommes confrontés."





Cette cyber-armée devrait être pleinement opérationnelle d'ici 2021 et comptera à terme au total 13.500 personnels, militaires et civils, ce qui "correspond à peu près aux effectifs de la Marine", a indiqué le général Leinhos, à la tête du Commandement Cyberespace et Information (KdoCIR). "D'un point de vue organisationnel, nous sommes maintenant parmi les meilleurs au monde", s'est-il félicité lors d'un entretien accordé à l'hebdomadaire Focus.