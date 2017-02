Danemark : à 15 ans, elle prévoyait deux attentats et risque désormais la prison à perpétuité

Ses cibles ? Son ancienne école à Faarevejle et l’établissement juif Carolinaskolen, selon l’accusation publique, qui précise qu’ "elle attendait l’ordre qui n’est pas venu de perpétrer ces attaques". La première était prévue lors d’un gala le 8 janvier 2015, la seconde un mois plus tard.





L’enquête permet également d’en apprendre davantage sur le parcours de la jeune fille et le contexte de sa radicalisation. Tombée amoureuse d’un Turc pendant ses vacances à l’été 2015, la jeune Danoise s'était convertie à l’islam à son retour. Exit les tenues à la mode et les tubes de Rihanna, Beyoncé ou Lady Gaga qu'elle affectionnait jusqu'alors : ses amis l'ont même découverte posant avec un pistolet factice sur les réseaux sociaux, et défendant le jihad.





Un peu plus tard, elle est entrée en contact avec des militants islamistes, dont un "guerrier revenu de Syrie" de 24 ans ayant combattu pour Daech et qu’elle surnomme alors son "meilleur ami".