Dans le sillon de l'affaire Weinstein : Amazon suspend le chef de ses studios, lui aussi accusé de harcèlement sexuel

Son nom : Roy Price. Sa fonction : chef d'Amazon Studios. Ce jeudi, cet homme a été placé "en congé avec effet immédiat", a indiqué un porte-parole du géant américain de la distribution en ligne. Une décision qui fait suite à une interview accordée à l'hebdomadaire The Hollywood Reporter par Isa Hackett, productrice pour la série Le maître du haut château (The man in the high Castle) diffusée sur la plateforme de vidéo à la demande d'Amazon. Elle y affirme avoir reçu à plusieurs reprises, lors d'une soirée en juillet 2015, des avances de sa part.