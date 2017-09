Etats-Unis : dans les coulisses du centre de formation des agents du FBI

Maîtrise parfaite des armes à feu et des sports de combat : le niveau est exigé et élevé. Et au centre de fomation, certaines épreuves sont éliminatoires. Parmi elles, le circuit de slalom à voiture, reproduction d'une course-poursuite. Le but ? S'assurer que l'agent de la police fédérale américaine parvienne à être à l'aise dans des situations très stressantes. "Quand nous suivons une cible, nous ne pouvons pas nous permettre de la perdre de vue", explique un agent.





Non loin de là, le FBI a reconstitué un village grandeur nature. C'est dans les rues que les recrues se préparent aux arrestations les plus difficiles d'un ou plusieurs agresseurs ou de prises d'otages. Au final, un petit échantillon de potentiels agents décrochent le fameux sésame : sur 100.000 candidats annuels, seuls 3000 sont retenus.