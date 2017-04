Dans un contexte de vives tensions, un Américain arrêté en Corée du Nord

Alors que plane la menace d'un sixième essai nucléaire de la part du régime nord-coréen, Washington a fait envoyer un porte-avion au large des côtes de la péninsule. Un bâtiment que Pyongyang a menacé ce dimanche de faire couler à titre "d’exemple pour montrer (sa) force militaire". Mercredi dernier, Mike Pence avait promis à la Corée du Nord une réponse "écrasante" en cas d'attaque.





Dans ce contexte, le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, a affirmé dimanche que son pays était en faveur "de la dénucléarisation" de la péninsule coréenne "au nom de la stabilité et de la paix" dans la région, rapporte l'AFP. De hauts responsables de l'administration Trump ont confié miser surtout sur la Chine pour qu'elle exerce suffisamment de pressions politiques et économiques sur son voisin afin que ce dernier abandonne ses dangereux programmes nucléaire et balistique, bannis par l'ONU.