Ça y est, Donald Trump va parler à François Hollande

Le porte-parole de la Maison Blanche a annoncé que Donald Trump s'entretiendrait par téléphone avec François Hollande, Angela Merkel et Vladimir Poutine samedi. Et ce, au lendemain d'une rencontre avec la Première ministre britannique Theresa May.





A la veille de ces entretiens, c'est donc toute la question des futures relations entre la nouvelle présidence américaine et les pays européens qui se pose. Jusqu'à présent, Donald Trump avait très peu évoqué la France, sauf en février 2016 où il avait déclaré à Valeurs Actuelles qu'elle était "infectée par le terrorisme". "La France n'est plus ce qu'elle était, et Paris non plus. Il y a des quartiers dont on a l'impression qu'ils sont devenus hors la loi", déclarait-il. De son côté, François Hollande avait déclaré que l'élection de Donald Trump ouvrait "une période d'incertitude", tout en considérant que les Etats-Unis restaient "un partenaire de tout premier plan".