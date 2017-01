"De la prison plutôt qu’une balle" pour Trump : l'agente spéciale américaine risque gros pour avoir exprimé son opinion

Dans une interview accordée au Washington Examiner, celle qui est désormais la cible de critiques virulentes sur les réseaux sociaux dit regretter la publication de son message et affirme l’avoir supprimé depuis. "Ça a été une lutte intérieure", raconte-t-elle, expliquant avoir alors voulu réagir au scandale des propos sexistes et dégradants tenus par Donald Trump dans l’émission Access Hollywood. "Mais dès que je l’ai publié (le message), je me suis dit que ce n’était pas l’opinion que je devais partager, parce que je me soucie profondément de ma mission."





"Il y a eu une réaction très émotionnelle à ce qui a été dit", ajoute Kerry O’Grady, qui précise avoir été victime d’une agression sexuelle à l’université. "Mais je reconnais que l’agence est ce qu’il y a de plus important pour moi. Mon gouvernement est ce qu’il y a de plus important pour moi. Je suis au service du président, mais il me reste le 1er amendement (de la Constitution) pour m’exprimer."