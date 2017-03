De nombreuses voix évoquent un "coup d’Etat" : que se passe-t-il au Venezuela ?

Le marasme paraît presque insurmontable. Touché par une triple crise – politique, économique et énergétique – depuis plus de deux ans, le Venezuela semble s’enfoncer plus que jamais. Et pour cause : jeudi, la Cour suprême, réputée proche du gouvernement, s'est arrogé le pouvoir législatif du Parlement, jusqu’alors tenu par l'opposition... Et les observateurs de prédire que le pays sud-américain vient de franchir une étape de plus vers des lendemains difficiles.





Car cette décision a suscité de vives inquiétudes de la communauté internationale. Les Etats-Unis, l'Union européenne, l’ONU ainsi qu’une dizaine de pays latino-américains ont en effet rejeté jeudi "la rupture de l'ordre constitutionnel" vénézuélien. Fait rare et signe d’une situation alarmante, les critiques ont d’ailleurs commencé à pleuvoir jusque dans le camp de l’exécutif. Il faut dire qu’après ce "coup d’Etat auto-infligé", tel que l’a qualifié le secrétaire général de l'Organisation des Etats américains Luis Ortega, le président Nicolas Maduro, qui contrôlait déjà l’armée, le pouvoir judiciaire et l’exécutif, concentre désormais tous les pouvoirs entre ses mains.