De retour de (longues) vacances, Barack Obama devrait faire sa première réapparition publique lundi

Nul ne doute que l'ancien président devrait dessiner les contours de sa Fondation, qui devrait désormais l'occuper à plein temps. Une Fondation à laquelle il a dû réfléchir durant ses vacances en Polynésie française, où il est resté un mois. Il a pu le consacrer en partie à l'écriture de ses mémoires, achetées, avec celles de son épouse, pour un montant record que le Financial Times a estimé à plus de 60 millions de dollars. Il était arrivé le 15 mars en jet privé à Tahiti, puis avait changé d'avion pour se rendre aussitôt à Tetiaroa, un atoll qui abrite l'un des hôtels écologiques les plus luxueux au monde, le Brando. Il a notamment été vu et photographié à bord d'un yacht, puis en train de nager.





Le choix de Chicago pour son retour, lui, se veut un symbole : c'est dans cette ville, terre de sa fulgurante ascension politique, que le premier président noir des Etats-Unis avait fait son discours d'adieux, quelques jours avant de quitter la Maison Blanche. Très ému, il avait écrasé une larme un rendant hommage appuyé à sa femme Michelle. Mais surtout, il avait lancé un appel à la vigilance, exhortant les Américains à être des acteurs du processus démocratique. "La démocratie peut flancher lorsque nous cédons à la peur", avait-il lancé. "Notre démocratie est menacée à chaque fois que nous la considérons comme acquise".