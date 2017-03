Debbie : après le passage du cyclone, le nord de l'Australie décrit comme "une zone de guerre"

De nombreuses zones touristiques proches de la Grande barrière de corail ont été durement touchées. "Les conditions étaient extrêmes, avec des pluies abondantes et des violentes rafales de vents", détaille dans un communiqué la direction de l'hôtel Daydream Island Resort expliquant avoir dû essuyer de nombreux dommages et subir une coupure d’approvisionnement en eau. 200 vacanciers et une centaine de membres du personnel se trouvaient sur l'île quand Debbie a frappé.





La côté n'est pas en reste. Les routes menant à Bowen, Airlie Beach et Proserpine étaient coupées en raison de chutes d'arbres. Plus de 63 000 personnes étaient privées d'électricité, ce mercredi. "Je suis en morceaux, émotionnellement et physiquement. J'ai passé les pires 24 heures de ma vie", a raconté à nos confrères d'ABC Julie, une habitante de Collinsville âgée de 53 ans.





Le réveil a été difficile pour les habitants qui ont découvert l’ampleur des dégâts. Sur les réseaux sociaux, les photos attestent de la violence de l’événement.