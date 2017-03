Brexit : les expatriés sont en plein doute, et Theresa May ne fait pas grand-chose pour les rassurer

Preuve de l’importance qu’elle accorde au sujet, la Commission parlementaire sur le Brexit a écouté en janvier huit expatriés, quatre résidant au Royaume-Uni et quatre sur le continent, exposer leurs angoisses face à une situation qu'ils subissent, souvent impuissants. "Les gens sont inquiets. L'incertitude, les menaces d'expulsion, le sentiment d'ostracisation : certains sont malades à cause du stress", a affirmé Barbara Drozdowicz, une Polonaise directrice d'un centre d'aide pour les Européens de l'Est.





En outre, tous ont insisté sur leur exaspération face au "cauchemar bureaucratique" pour obtenir un permis de résident permanent. Anne-Laure Donskoy, universitaire française à Bristol, a même posé sur la table une pile impressionnante de papiers : un dossier "cauchemardesque" de 85 pages à remplir où il faut répondre à des questions "ridicules", comme "avez vous été un terroriste ?" Et une tonne de preuves, attestations d'emploi, factures ou billets d'avion, "qui découragent d'entreprendre les démarches".