Meurtre de la journaliste Kim Wall : retour sur les rebondissements d'une affaire bien mystérieuse

Kim Wall, journaliste suédoise de 30 ans, embarque à bord du Nautilus. Son but ? Rencontrer Peter Madsen durant quelques heures, afin d’éventuellement faire son portrait. Il faut dire que cet inventeur danois, passionné par les abysses marins et par l'espace, semble un sujet tout trouvé. Le Nautilus, lui, est un appareil de 18 mètres construit "artisanalement". A 20 h 30, alors que le sous-marin a quitté le port depuis une heure et demie, un homme les aperçoit depuis son bateau de plaisance. "Nous étions à trois mètres du sous-marin (...), ils nous ont fait signe et on a blagué sur le fait que mon bateau était plus puissant que le leur", a raconté Rasmus Ejlers. Ce dernier prend même une photo du sous-marin, où on voit Peter Madsen et son invitée.