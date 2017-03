Décret anti-climat de Trump : et si ce n'était que le début ?

Donald Trump l'assure : en abrogeant le Clean Power Plan (le projet pour une énergie propre adopté en 2014, qui a pour but d'accélérer la transition énergétique) ce sont 27.700 emplois de mineurs - et près de 100.000 sur l'ensemble de la chaine d'utilisation du charbon – qui seront sauvés. Seulement voilà, le secteur n'a plus la côte aux Etats-Unis. La preuve en quelques chiffres : sur la seule année 2015, la production de charbon a diminué de plus de 10%, tombant à ses plus bas niveaux depuis 1986. Le nombre de mineurs, lui, a baissé de 12% en un an (65.971 personnes), le niveau le plus bas depuis que l'agence américaine pour l'énergie (EIA) a commencé à collecter cette statistique en 1978. "C'est décevant, navrant. C'est un retour en arrière. Nous sommes face à un climat qui, depuis l'élection de Donald Trump, se détériore de façon irrémédiable", estime pour LCI le climatologue Hervé Le Treut, membre de l’Académie des sciences.