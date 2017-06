Décret anti-immigration de Trump : à quoi faut-il s'attendre à partir de ce jeudi ?

Ainsi, a détaillé la Cour, quelqu'un venant rendre visite à un membre de sa famille proche sera admis. Tout comme le sera un étudiant intégrant une université américaine ou un salarié recruté par une entreprise locale. Ou encore un professeur convié à donner une conférence aux États-Unis. Mais en-dehors de ces exemples explicites, comment faut-il comprendre la notion de "raison valable" ? Une simple réservation hôtelière sera-t-elle considérée suffisante ? Comment un réfugié syrien pourra-t-il prouver l'existence d'un lien préalable entre lui et les États-Unis ? Les juristes se le demandent.





Résultat : la solution choisie par la plus haute juridiction américaine inquiète aussi bien les opposants au décret que ses plus fermes partisans. Tous prévoient une multiplication de procédures autour de l'interprétation de cette notion de "raison valable". "Ce compromis va appeler un déluge d'actions en justice", a averti le juge conservateur Clarence Thomas, "tandis que les parties et les tribunaux s'escriment à déterminer ce qui définit exactement une raison valable". Interrogés, les ministères américains de la Justice, de la Sécurité intérieure et des Affaires étrangères n'ont pas été en mesure de fournir des détails sur l'application du décret.





Si la controverse risque donc de se poursuivre dans les salles d'audience, les experts s'attendent en revanche à un impact relativement limité dans les aéroports. Sans nul doute, les autorités américaines ne veulent-elles pas voir se reproduire le chaos qu'avait causé le 27 janvier la mise en oeuvre d'une première version du décret migratoire. Celui-ci avait déclenché des réactions outrées tout autour de la planète, tandis que les aéroports américains avaient été les théâtres de vastes manifestations spontanées, des arrivants s'étant retrouvés brutalement détenus et menacés d'expulsion.