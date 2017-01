Décret anti-immigration de Trump : marche arrière toute, les détenteurs "green cards" finalement pas concernés

Trois jours après la signature du décret qui a provoqué un tollé mondial, le fameux "muslim ban" de Donald Trump brille toujours pour ses contours pariculièrement flous. Dimanche 29 janvier, par la voix de Reince Priebus, secrétaire général de la Maison Blanche, l'administration Trump a procédé à une correction notoire des critères d'interdiction d'entrée aux Etats-Unis des ressortissants de sept pays majoritairement musulmans, parmi lesquels la Syrie, la Libye, la Somalie, le Soudan, l'Iran, l'Irak et le Yémen.





"Le décret n'affecte pas les cartes vertes", a-t-il ainsi déclaré sur la chaîne NBC. Une clarification qui arrive au lendemain d'une toute autre affirmation du département de la Sécurité intérieure, qui avait quant à lui explicitement inclu les personnes libyennes ou syriennes détentrices de cartes vertes dans les délimitations du décret. Reince Priebus a également ajouté "que toute personne en provenance des sept pays ciblés pouvait faire l'objet d'un interrogatoire plus approfondi de son passage à la frontière". Et précisé : "Un agent des douanes et des frontières dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour poser plus de questions à une personne qui fait des allers et retours avec la Libye, la Somalie ou le Yémen."