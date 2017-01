Décret anti-immigration de Trump : pour Pierre Moscovici, l’Europe "est obligée de respecter le droit souverain des États-Unis"

L’Europe ne s’opposera pas aux Etats-Unis de Donald Trump. Alors que le décret signé de l’autre côté de l’Atlantique visant à empêcher les ressortissants de sept pays musulmans d’entrer sur le territoire américain a été mis en place dans un flot de critiques et d’indignation, le commissaire européen Pierre Moscovici a affirmé qu’il n’était pas possible d’aller à l’encontre de cette décision. "Bien sûr que cela me choque, mais vous êtes dans une société de droit et vous êtes obligé de respecter le droit souverain des États-Unis", a-t-il expliqué dimanche dans l’émission Le Grand Jury.





"Il faut l’appliquer (le droit) et c’est ce que font d’ailleurs les compagnies aériennes". Joint plus tôt dans la journée par LCI, Air France a tenu un discours sensiblement identique au commissaire européen, indiquant ne pas avoir le choix et donc être obligé de bloquer les passagers concernés.