Décret anti-immigration : premier revers - temporaire - pour le "Muslim ban" de Donald Trump

Avec cette décision prise en urgence, les associations de défense des libertés civiles remportent une bataille, mais pas la guerre. En effet, s'il est valide sur l'ensemble du territoire et va permettre de stopper momentanèment les expulsions, ce sursis n'a qu'une portée temporaire. En février, une nouvelle audience aura lieu afin de débattre de la constitutionnalité de ce décret proposé par le nouveau président des Etats-Unis.





Dans les premières heures de son application, le "muslim ban" a provoqué de nombreux rassemblements devant les aéroports du pays. Des centaines de manifestants réclamaient que soient relâchées les personnes retenues à leur sortie d'avion, aux cris de "Let them in". L'ACLU, la principale association de défense des droits civils, estimait samedi soir à plus d'une centaine le nombre de personnes détenues en conséquences du décret, aussitôt signé, aussitôt appliqué.