Depuis 2011, la guerre civile syrienne a causé la mort de 330.000 personnes

Depuis 2011, la Syrie connaît la guerre civile la plus terrible de son histoire. Les combats d’une extrême violence entre les soldats de Bachar al-Assad, les rebelles kurdes et l’État Islamique ont causé le déplacement ou l’exil de plus de 5 millions de Syriens mais aussi des centaines de milliers de morts.





Selon un nouveau rapport de l’Observatoire syrien des droits de l’homme (OSDH), plus de 330.000 personnes, dont quelques 100.000 civils, sont mortes depuis le début de la guerre civile. Cela signifie qu’entre 1 ,5% et 2% de la population syrienne est morte depuis 2011.