Des avions d'Air France et EgyptAir ont évité de justesse une collision au-dessus de la Belgique

Ce vol Air France comptait 116 passagers à bord et 7 membres d'équipage. Selon le quotidien belge, l’avion d’Egyptair aurait ignoré à trois reprises les instructions des contrôleurs aériens lui demandant d’adapter sa hauteur et d’arrêter de grimper. Une enquête a été confiée au bureau d'enquête et d'accident (BEA) de l'espace aérien concerné. Ce dernier contacté par Le Figaro, a assuré que "les pilotes d'Egyptair ont répondu aux questions posées par les enquêteurs belges. A priori il n'y a pas eu de réticence".





Ce qui n'a pas toujours été le cas puisque la coopération avait été quasi nulle entre la France et l'Egypte concernant le crash du vol MS 804 survenu le 19 mai dernier entre la Crète et la côte nord de l'Égypte. Le pays avait systématiquement refusé de montrer les pièces de l'enquête et de partager des informations.