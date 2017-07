Des cacas de moutons plombent des dizaines de vététistes en Norvège

Lors d'une course en Norvège qui s'est déroulé ce mercredi 5 juin, plusieurs dizaines de vététistes sont tombés malades. La cause ? des déjections de mouton. Sur les 300 cyclistes qui ont pris le départ de la course fin juin dans le sud-est du pays, au moins 50 ont été pris de fièvre, de douleurs au ventre et de diarrhée dans les jours qui ont suivi la compétition, selon la radiotélévision publique NRK.